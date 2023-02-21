Tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü de çöktü!

Binanın mimari projesi Halepli bir mühendis tarafından çizildi, uygulaması ise yerli ustalar tarafından yapıldı. Mali kaynağı ise zamanın İskenderun Sancağı İdari Meclisi tarafından karşılandı. 2 Eylül 1938 tarihinde kurulan Hatay Devleti'nin siyasi ömrü 10 ay 21 gün olurken, Hatay Millet Meclisi 2, 3, 6 Eylül 1938 tarihlerinde olmak üzere 3 toplantısını halen köprü başı mevkiinde bulunan Millet Meclisi binasında yaptı.