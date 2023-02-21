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Tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü de çöktü!

Hatay, dün akşam yaşanan sarsıntıyla felaketi bir kez daha yaşadı. Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü ise 6,4'lük depremde çöktü

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DHA
  • Son dakika: Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü de çöktü!

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü, dün akşam 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde çöktü.
  • Son dakika: Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü de çöktü!

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay Valiliği binası da hasar görüp kullanılamaz hale geldi. Dün akşam saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki depremde de binanın bir bölümü yıkıldı.
  • Son dakika: Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü de çöktü!

    BİNANIN TARİHÇESİ

    Hatay Valiliği olarak kullanılan binanın inşasına 1927 yılında başlandı, bir yılda tamamlandı
  • Son dakika: Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü de çöktü!

    Binanın mimari projesi Halepli bir mühendis tarafından çizildi, uygulaması ise yerli ustalar tarafından yapıldı. Mali kaynağı ise zamanın İskenderun Sancağı İdari Meclisi tarafından karşılandı. 2 Eylül 1938 tarihinde kurulan Hatay Devleti'nin siyasi ömrü 10 ay 21 gün olurken, Hatay Millet Meclisi 2, 3, 6 Eylül 1938 tarihlerinde olmak üzere 3 toplantısını halen köprü başı mevkiinde bulunan Millet Meclisi binasında yaptı.
  • Son dakika: Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü de çöktü!

    Hatay Devleti'nin, bu 3 günün haricindeki siyasi ömrünün tamamında da bu bina hem Cumhurbaşkanlığına hem Başbakanlığa hem de Hatay Devleti Millet Meclisi'ne ev sahipliği yaptı.
  • Son dakika: Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü de çöktü!

    Yıkılan tarihi binada 29 Haziran 1939 tarihinde 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılma kararını oy birliği ile bu binada aldı. 
  • Son dakika: Tarihi Hatay Valilik binasının bir bölümü de çöktü!

    Bu nedenle binanın Hatay'ın ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde anı değeri taşıyan özel bir önemi bulunuyor.

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