TCMB faizi sabit bıraktı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit bıraktı.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44.5’te sabit tuttu.

PPK tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyonun ana eğiliminin mayıs ayında gerilediği ve öncü verilerin ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

İkinci çeyreğe ait verilerin yurt içi talebin yavaşladığını gösterdiği belirtilen açıklamada "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi. Para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği ifade edildi.

Karar metninde bunun yanında şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

MARTTA ARA KARAR, NİSANDA ARTIRIM GELMİŞTİ

PPK 6 Mart'taki toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltmişti. Politika faizini ise yüzde 42.5’te sabit bırakmıştı. TCMB nisan toplantısında ise 350 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.