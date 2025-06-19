Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.203,27 %0,08
        DOLAR 39,5634 %0,10
        EURO 45,5604 %0,41
        GRAM ALTIN 4.289,63 %0,20
        FAİZ 43,30 %-0,53
        GÜMÜŞ GRAM 46,24 %-0,99
        BITCOIN 104.829,00 %-0,01
        GBP/TRY 53,1823 %0,26
        EUR/USD 1,1484 %0,03
        BRENT 77,47 %1,00
        ÇEYREK ALTIN 7.013,55 %0,20
        Haberler Ekonomi Para TCMB faizi sabit bıraktı - Para Haberleri

        TCMB faizi sabit bıraktı

        Nisan ayında 350 baz puanlık faiz artırımına giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu sefer beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 46'da sabit bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB faizi sabit bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit bıraktı.

        Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44.5’te sabit tuttu.

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

        ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ MAYISTA GERİLEDİ

        PPK tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyonun ana eğiliminin mayıs ayında gerilediği ve öncü verilerin ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

        İkinci çeyreğe ait verilerin yurt içi talebin yavaşladığını gösterdiği belirtilen açıklamada "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi. Para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği ifade edildi.

        REKLAM

        Karar metninde bunun yanında şu ifadeler yer aldı:

        "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

        Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

        MARTTA ARA KARAR, NİSANDA ARTIRIM GELMİŞTİ

        PPK 6 Mart'taki toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltmişti. Politika faizini ise yüzde 42.5’te sabit bırakmıştı. TCMB nisan toplantısında ise 350 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #merkez bankası
        #TCMB
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!