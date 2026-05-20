Tekirdağ'da çıkan kurban kavgasında 5 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da kurban satış alanında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olay sonrası 5 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
AA'daki habere göre olay; Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Çerkezköy Belediyesi Kurban Satış Alanı'nda, yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kurbanlık hayvan satışı yapan R.G. ve F.G'nin satış yerini başka bir kişiye kiralamak istemesi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KAVGAYA 30 KİŞİ KARIŞTI
Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve yaklaşık 30 kişinin karıştığı olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayın ardından kurban satış alanında geniş güvenlik önlemi alındı. Taraflara ait satış alanlarının zabıta ekiplerince boşaltıldığı öğrenildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken bölgede yeni bir olay yaşanmaması için çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi.