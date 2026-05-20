        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tekirdağ'da çıkan kurban kavgasında 5 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ'da çıkan kurban kavgasında 5 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ'da kurban satış alanında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olay sonrası 5 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Kurban kavgasında 5 gözaltı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurban satış alanında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        AA'daki habere göre olay; Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Çerkezköy Belediyesi Kurban Satış Alanı'nda, yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kurbanlık hayvan satışı yapan R.G. ve F.G'nin satış yerini başka bir kişiye kiralamak istemesi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        KAVGAYA 30 KİŞİ KARIŞTI

        Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve yaklaşık 30 kişinin karıştığı olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayın ardından kurban satış alanında geniş güvenlik önlemi alındı. Taraflara ait satış alanlarının zabıta ekiplerince boşaltıldığı öğrenildi.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken bölgede yeni bir olay yaşanmaması için çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi.

        Malatya'da korkutan 5.6 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
