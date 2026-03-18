        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

        TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı

        İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilin çarpmasıyla başlayan kazaya 3 araç daha karışırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:09 Güncelleme:
        TEM'de 5 aracın karıştığı ölümlü kaza
        Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 motosikletli hayatını kaybederken, yaralandığı belirlenen 1 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 18.10 sıralarında İstanbul'da TEM Otoyolu Eyüpsultan 5.Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sürücüsü seyir halindeki motosiklete çarptı.

        3 ARAÇ DAHA KARIŞTI

        Bunun üzerine arkadan gelen 3 aracın daha karıştığı zincirleme kaza oldu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

