Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 motosikletli hayatını kaybederken, yaralandığı belirlenen 1 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kaza; saat 18.10 sıralarında İstanbul'da TEM Otoyolu Eyüpsultan 5.Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sürücüsü seyir halindeki motosiklete çarptı.

3 ARAÇ DAHA KARIŞTI

Bunun üzerine arkadan gelen 3 aracın daha karıştığı zincirleme kaza oldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.