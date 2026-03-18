TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 motosikletli hayatını kaybederken, yaralandığı belirlenen 1 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre kaza; saat 18.10 sıralarında İstanbul'da TEM Otoyolu Eyüpsultan 5.Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sürücüsü seyir halindeki motosiklete çarptı.
3 ARAÇ DAHA KARIŞTI
Bunun üzerine arkadan gelen 3 aracın daha karıştığı zincirleme kaza oldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.