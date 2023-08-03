Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Böylece 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi. Aylık enflasyon da yüzde 9.49 ile Ocak 2022'den bu yana en yükse seviyesine çıktı. Akaryakıt fiyatları temmuzda yüzde 29 artarak 'zam şampiyonu' oldu. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise temmuzda yüzde 44.5 ile 3 yılın ardından ilk kez tüketici enflasyonunun altında kaldı
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, bir önceki aya göre ise yüzde 9,49 yükseldi. 7 aylık enflasyon yüzde 31,14 olurken 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.
Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38.21, aylık enflasyon ise yüzde 3.92 olarak açıklanmıştı.
Temmuz verisiyle beraber yıllık enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi sona ermiş oldu.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2023:
Temmuz ayında aylık enflasyon ise Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Aylık enflasyonun seyri:
EN HIZLI ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE
TÜİK verilerine göre temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19.31 ile konut oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82.62 ile lokanta ve oteller oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2023:
AYLIK ARTIŞTA ULAŞTIRMA ZİRVEDE
Ana harcama grupları itibarıyla Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2023:
YAKIT FİYATLARI YÜZDE 29 ARTTI
Temmuzda akaryakıt fiyatları bir önceki aya göre yüzde 29.04 artarak zam şampiyonu oldu. Bunu yüzde 20.11'lik artışla sebze fiyatları izledi.
ÜRETİCİ ENFLASYONUNDA 3 YIL SONRA BİR İLK
Bu arada Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de temmuz ayında yıllık yüzde 44.5, aylık olarak ise yüzde 8.23 yükseldi.
Haziran ayında yıllık üretici enflasyonu yüzde 40.42 olarak açıklanmıştı. Bu yükselişe rağmen 3 yılın ardından ilk kez yıllık üretici enflasyonu tüketici enflasyonunun altında kaldı.
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2023: