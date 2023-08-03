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        Haberler İş-Yaşam Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! Temmuz 2023 enflasyon verileri - İş-Yaşam Haberleri

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

        Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Böylece 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi. Aylık enflasyon da yüzde 9.49 ile Ocak 2022'den bu yana en yükse seviyesine çıktı. Akaryakıt fiyatları temmuzda yüzde 29 artarak 'zam şampiyonu' oldu. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise temmuzda yüzde 44.5 ile 3 yılın ardından ilk kez tüketici enflasyonunun altında kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 10:02
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        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
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        TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, bir önceki aya göre ise yüzde 9,49 yükseldi. 7 aylık enflasyon yüzde 31,14 olurken 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

        Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38.21, aylık enflasyon ise yüzde 3.92 olarak açıklanmıştı.

        Temmuz verisiyle beraber yıllık enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi sona ermiş oldu.

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2023:

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        Temmuz ayında aylık enflasyon ise Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Aylık enflasyonun seyri:

        Ay Aylık enflasyon (%)
        Ocak (2022) 11,10
        Şubat 4,81
        Mart 5,46
        Nisan 7,25
        Mayıs 2,98
        Haziran 4,95
        Temmuz 2,37
        Ağustos 1,46
        Eylül 3,08
        Ekim 3,54
        Kasım 2,88
        Aralık 1,18
        Ocak (2023) 6,65
        Şubat 3,15
        Mart 2,29
        Nisan 2,39
        Mayıs 0,04
        Haziran 3,92
        Temmuz 9,49

        EN HIZLI ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

        TÜİK verilerine göre temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19.31 ile konut oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82.62 ile lokanta ve oteller oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2023:

        AYLIK ARTIŞTA ULAŞTIRMA ZİRVEDE

        Ana harcama grupları itibarıyla Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2023:

        YAKIT FİYATLARI YÜZDE 29 ARTTI

        Temmuzda akaryakıt fiyatları bir önceki aya göre yüzde 29.04 artarak zam şampiyonu oldu. Bunu yüzde 20.11'lik artışla sebze fiyatları izledi.

        En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
        Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları 29,04
        Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 20,11
        Oteller, pansiyonlar ve diğerleri 18,71
        Demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı 17,68
        Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 17,67
        Otomobil (Benzinli) 16,67
        Temel hastane hizmetleri 16,02
        İlaçlar 15,93
        Taze meyveler 15,65
        Ekmek 14,40

        ÜRETİCİ ENFLASYONUNDA 3 YIL SONRA BİR İLK

        Bu arada Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de temmuz ayında yıllık yüzde 44.5, aylık olarak ise yüzde 8.23 yükseldi.

        Haziran ayında yıllık üretici enflasyonu yüzde 40.42 olarak açıklanmıştı. Bu yükselişe rağmen 3 yılın ardından ilk kez yıllık üretici enflasyonu tüketici enflasyonunun altında kaldı.

        Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2023:

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