Ters yöne giren kamyonet öğrenci servisine çarptı: 9 yaralı
23.02.2026 - 14:05
Elazığ’da ters yöne giren kamyonet, öğrenci servisine çarptı. Kazada serviste bulunan 9 öğrenci hafif yaralandı.
9 ÖĞRENCİ YARALANDI
İHA'nın haberine göre kaza, merkez Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki kamyonet, yolu kısaltmak için girdiği ters yönde H.A. idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 9 öğrenci hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haberi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
