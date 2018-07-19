Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) hakem heyeti, Avrupa Birliği'nin Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus'a yasal olmayan sübvansiyonlar verdiği sonucuna ulaşmasının ardından ABD'nin Avrupa ürünlerine yönelik milyarlarca dolarlık yaptırım talebini değerlendirecek.

Dünyanın en büyük ticari jeti A380 ve Avrupa'nın en yeni uzun mesafe uçuş yapan A350 serisi uçaklarının geliştirilmesi için verilen sübvansiyonların Avrupa Birliği tarafından kaldırılmaması üzerine ABD, cuma günü misilleme niteliğindeki yaptırımların seviyesinin belirlenmesi için üçlü hakem heyetine başvurmuştu.

ABD, söz konusu sübvansiyonlarla kendi markası olan Boeing ve Amerikalı havacılık işçilerinin zarara uğradığını iddia ediyor. 2011 aralık ayında yapılan ilk başvuruda ABD, kaybın 7 - 10 milyar dolar arasında olduğunu belirtmişti.

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