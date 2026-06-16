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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Manisa haberleri: TIR'a çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü uzman çavuş Mustafa Pak, hayatını kaybetti - haberler | Son dakika haberleri

        TIR'a çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü uzman çavuş Mustafa Pak, hayatını kaybetti

        Manisa'da motosikletiyle seyir halinde olan uzman çavuş Mustafa Pak, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Pak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Uzman çavuş kazada can verdi
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        Manisa’nın Alaşehir ilçesinde TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü uzman çavuş Mustafa Pak (22), hayatını kaybetti.

        TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza; dün saat 08.30 sıralarında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. M.Ç.'nin (43) kullandığı TIR'a, aynı yönde giden, Killik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Pak yönetimindeki motosiklet arkadan çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Motosikletin sürücüsü Pak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Pak, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Erzincanlı olan Pak, daha sonra durumu ağır olduğu gerekçesiyle sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        TIR şoförü M.Ç. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mustafa Pak için bugün saat 12.00'de Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenleneceği bildirildi.

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