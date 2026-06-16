Yaren leyleğin eşi Nazlı, 5 yıl aradan sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve 15'inci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren leyleğin eşi Nazlı da 5 yıl aradan sonra kayığa kondu. Balıkçı Yılmaz'ın kayığına misafir olan Nazlı, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. (IHA)