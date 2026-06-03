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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tokat haberleri: Kelkit Çayı’nda kaybolan 2 kişiden Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Kelkit Çayı’nda kaybolan 2 kişiden Oğuz’un cansız bedenine ulaşıldı

        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gençten Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaşıldı. Suya düştükleri noktadan yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Kale'nin cenazesi morga kaldırılırken, İlker Parlak'ı arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 kişiden Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        AA'daki habere göre olay; Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'nin (26) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 200 personel, 6 dron, 40 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibinin katıldığı çalışmalar, kadavra arama köpeğinin tepki verdiği bölgede yoğunlaştı.

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        AĞACA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

        Emniyete ait İHA ile yeri tespit edilen cansız beden, AFAD ve JAK ekiplerince sudan çıkarıldı. Suya düştükleri bölgenin yaklaşık 13 kilometre uzağında ağaç dallarına takılmış halde bulunan ve yakınlarınca kayıp olarak aranan Oğuz Kale'ye ait olduğu belirlenen cansız beden, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İlker Parlak'ın bulunması için çalışmalar ise devam ediyor.

        İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

        2 KİŞİ KURTARILMIŞTI

        Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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