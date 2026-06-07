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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Trabzon'da avlanmak için denize açılan balıkçı Ali Şahin ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Trabzon'da avlanmak için denize açılan balıkçı ölü bulundu

        Trabzon'da balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan Ali Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Boş halde bulunan teknenin ardından başlatılan arama çalışmalarında Şahin'in cenazesi Akçaabat açıklarında bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 08:27 Güncelleme:
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        Ava çıkmıştı... Ölü bulundu
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        Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinden av için teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan balıkçı Ali Şahin’in (58) cansız bedenine ulaşıldı.

        TEKNESİ BOŞ BULUNDU

        DHA'daki habere göre olay; Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde meydana geldi. Teknesiyle sabah saatlerinde balık avlamak için denize açılan Ali Şahin’e ulaşamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekiplerinin çalışmalarında Şahin’e ait tekne boş halde bulundu.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekiplerin aramalarında Şahin’in cansız bedenine sürüklendiği Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılarak kıyıya getirilen cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Ekiplerin ön incelemelerinde Şahin’in dengesini kaybedip, tekneden denize düşmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

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