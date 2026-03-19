Trabzonspor'un borcu açıklandı!
Trabzonspor Kulübü, 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 tarihleri arasını kapsayan mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililerin açıklamasında kulübün toplam borcunun 4,079 milyar TL olduğu belirtildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.
Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek 1,1 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla net borcu 4,079 milyar TL olduğu görülecektir."