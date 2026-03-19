Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un borcu açıklandı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un borcu açıklandı!

        Trabzonspor Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla net borcunun 4,079 milyar TL olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un borcu açıklandı!

        Trabzonspor Kulübü, 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 tarihleri arasını kapsayan mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililerin açıklamasında kulübün toplam borcunun 4,079 milyar TL olduğu belirtildi.

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizin 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.

        Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek 1,1 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla net borcu 4,079 milyar TL olduğu görülecektir."

