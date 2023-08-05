Fenerbahçe'den Rade Krunic için yeni teklif!
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rade Krunic hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan'a yeni bir teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rade Krunic için çalışmalarını sürdürüyor.
Milan'da forma giyen Bosna Hersekli yıldızın transferiyle ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertli takımın, 29 yaşındaki orta saha için gelecek hafta İtalyan devine yeni bir teklifte bulunacağı belirtildi.
Fenerbahçe, Krunic için ilk etapta 4 milyon euro teklif ederken, Milan ise 10 milyon euro istemişti.
KRUNIC'LE ANLAŞMA TAMAM
Bu arada Milan'la görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli kulüp, oyuncu cephesiyle ise her konuda anlaşmaya vardı. Bosna Hersekli orta sahanın, vatandaşı Edin Dzeko faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye oldukça sıcak baktığı ifade edildi.
Milan'ın 2019 yılında Empoli'den kadrosuna kattığı Rade Krunic, Milano ekibinde 125 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
RADE KRUNIC KİMDİR?
Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Foca'da doğdu. Profesyonel kariyerine Sutjeska Foca'da başladıktan sonra 2013 yılında Donji Srem'e geçti. 2014 yılında Hellas Verona, bonservisini aldığı Krunic'i aynı yıl Donji Srem'e kiraladı.
Burada yarım sezon kiralık oynayan Krunic, Ocak 2015'te Sırp ekibi Borac Cacak'a transfer oldu. Krunic, Temmuz 2015'te ise İtalyan takımı Empoli'nin yolunu tuttu. Empoli'de geçen 4 yılın ardından 2019 yılında 8.6 milyon euroya Milan'a transfer oldu.