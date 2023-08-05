Fenerbahçe, Krunic için ilk etapta 4 milyon euro teklif ederken, Milan ise 10 milyon euro istemişti.

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KRUNIC'LE ANLAŞMA TAMAM

Bu arada Milan'la görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli kulüp, oyuncu cephesiyle ise her konuda anlaşmaya vardı. Bosna Hersekli orta sahanın, vatandaşı Edin Dzeko faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye oldukça sıcak baktığı ifade edildi.