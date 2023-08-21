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Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in Hırvat kaleci Livakovic'in transferinde her konuda anlaşma sağladığını belirtirken, 28 yaşındaki eldivenin İstanbul'a geleceği tarihi de duyurdu.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA Sucic'in iddiasına göre; Livakovic 23 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek.