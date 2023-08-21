Fenerbahçe Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci takviyesinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, takımı Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, merakla beklenen kaleci transferini de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Dominik Livakovic konusunda Hırvat kulübü Dinamo Zagreb ile de el sıkıştı.
Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Livakovic'in İstanbul'a gelmesinde herhangi bir engel kalmadığı belirtildi.
Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in Hırvat kaleci Livakovic'in transferinde her konuda anlaşma sağladığını belirtirken, 28 yaşındaki eldivenin İstanbul'a geleceği tarihi de duyurdu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA
Sucic'in iddiasına göre; Livakovic 23 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi için Dinamo Zagreb'e 9 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödeyeceği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin, sağlık kontrollerinden sonra Dominik Livakovic ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
BU SEZONKİ 12. TRANSFER OLACAK
Livakovic, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi olacak. Sarı-lacivertliler daha önce Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Hırvat milli kaleci, futbola ülkesinde NK Zadar takımının altyapısında başladı.