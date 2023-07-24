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Leandro Paredes'e uzun süre önce teklifini yapan ve belli bir ölçüde anlaşan Galatasaray, Arjantinli yıldızın beş büyük ligden teklif beklemesi sonrasında teklifini bir miktar revize etmiş ve beklemeye geçmişti.

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Paredes'in Lazio'yla görüşmesi sonrasında ise sarı-kırmızılılar harekete geçti ve Fred için Manchester United ile masaya oturdu.