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Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Sarı-kırmızılılar, forvet transferinde önceliği Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'ya verdi. Cimbom, 25 yaşındaki Fransız golcü için girişimlerini hızlandırdı

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  • Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var

    Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Crystal Palace'da top koşturan Jean-Philippe Mateta'yı renklerine bağlamak istiyor.
  • Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var

    Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki Fransız forvet için girişimlerini hızlandırdı.
  • Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var

    Crystal Palace ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Mateta, 1 gol kaydetti.
  • Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var

    Crystal Palace, Mateta'yı Bundesliga ekibi Mainz'dan 2021 ara transfer döneminde 3.5 milyon euro karşılığında kiralamış, 2022 ara transfer döneminde ise 11 milyon euro daha ödeyerek kadrosuna katmıştı.
  • Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var

    1.92 boyundaki Fransız futbolcu, Premier Lig ekibinde şu ana kadar istediği etkiyi gösteremedi.
  • Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var
  • Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var
  • Son dakika transfer haberleri - Aslan'ın hedefinde Mateta var

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