Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi yola çıktı
Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşuyor... Sarı-kırmızılı taraftarın aylardır beklediği Arjantinli golcü, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte yola çıktı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten kalkan özel bir uçakla seyahat eden Icardi ve ailesinin gece yarısında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor
Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuşuyor... Ailesiyle birlikte Arjantin'de bulunan golcü oyuncu TSİ sabah saatlerinde yola çıktı.
Hazırlanan özel bir jete biniş görüntülerini paylaşan Wanda Nara, Türkiye'ye gittiklerini duyurdu.
Sarı-kırmızılılar aylardır bekledikleri Icardi ve ailesinin uçağa biniş görüntülerine büyük ilgi gösterdi.
Mauro Icardi ve ailesini taşıyan uçağı takip eden Galatasaraylı sayısı kısa sürede binlere ulaştı.
Dünyadaki uçuşları gösteren bir internet sitesinden Icardi'yi takip eden Galatasaraylı sayısı sabah 8:30 itibarıyla 8 bin 500'ü aşarken bu sayı, onları listenin tepesine yerleştirdi.
Yaklaşık 18 saat yolculuk yapacak olan Icardi ve ailesi, gece yarısında Atatürk Havalimanı'nda olacak.
EŞİNİN SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE GELİŞİ ERTELENDİ
Galatasaray ile bir süre önce el sıkılan Mauro Icardi'nin İstanbul'a gelişi ise rötar yaptı...
Eşi Wanda Nara'nın rutin yaptırdığı testte kan değerlerindeki düzensizlik nedeniyle ek testler yaptırılması uygun görülmüştü.
Arjantin basını Wanda Nara'nın sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atmış; Nara ve ailesi bu duruma tepki göstermişti.
Wanda Nara, sosyal medya hesabından sorulara cevap verirken "Nasıl hissediyorsun? Tedaviye gideceğini söylediler. Nereye gideceksin?" şeklinde gelen soruya, "Tedavi için hiçbir ülkeye gitmiyorum. Mauro'ya eşlik edeceğim" ifadelerini kullandı.
Nara, ayrıca, "Bir sonraki durak neresi?" şeklindeki soruya "İstanbul" diye cevapladı.
PSG'YE 10 MİLYON EURO ÖDENECEK
Mauro Icardi için Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro ödeyecek.
Fransa'da yayın yapan ünlü kuruluş L'Equipe, Galatasaray'ın PSG ile anlaşma sağladığını haftalar önce duyurmuştu.
ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Mauro Icardi ile sözleşme şartlarında anlaşan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile üç yıllık mukavele imzalayacak.
10 milyon Euro yıllık ücret alacak olan Icardi'nin maaşının önemli bir bölümünün sponsorlar aracılığıyla ödeneceği de belirtildi.
30 MİLYON EURO'YU REDDETTİ!
Suudi Arabistan Devlet Fonu'nun fonladığı Suudi Arabistan kulüplerinden bazılarının ilgisini çeken Mauro Icardi gelen 'çılgın' teklifleri reddetmişti.
Suudi Arabistan'dan bir kulübün yıllık 30 milyon Euro'ya varan bir teklif ile Arjantinli'ye gittiği, Icardi'nin bu teklifi geri çevirdiği duyurulmuştu.
ÖZEL KARŞILAMA!
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri de reddetmesiyle Galatasaray taraftarının gözündeki değerini daha da artıran Icardi için özel bir karşılama töreni hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi için hummalı bir çalışma yürütmeye başladı.
Atatürk Havalimanı'na akın edecek Galatasaray taraftar sayısının rekor seviyede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray için İstanbul'a ilk ayak bastığı gün havalimanında coşkuyla karşılanan Mauro Icardi için bu kez çok daha görkemli bir tören yapılacağı bildirildi.