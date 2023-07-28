Mauro Icardi ne zaman gelecek? Mauro Icardi Türkiye'ye ne zaman geliyor ve imza töreni ne zaman?
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bir kez daha sarı kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 24 maçta 22 gol ve 7 asiste imza atarak Galatasaray'ın 23. şampiyonluğuna büyük bir katkı veren 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Türkiye'ye ne zaman geleceği ve imza töreninin hangi tarihte yapılacağına dair bilgileri derledik!
Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. İlk sezonundan sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli forvet, bir kez daha Galatasaray için Türkiye'ye geliyor. Geliş tarihi ve imza töreni merak konusu olan Icardi ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...
ICARDI NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?
Galatasaray'ın yeniden anlaşma sağladığı 1993 doğumlu Arjantinli santrafor Mauro Icardi, gün itibariyle özel bir uçakla Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Yıldız oyuncunu gece 23.30 sularında İstanbul' da olması bekleniyor.
ICARDI'NİN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin ile yeni transferler Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile 30 Temmuz Pazar günü büyük bir imza töreni yapması bekleniyor.
PSG'YE 10 MİLYON EURO ÖDENECEK
Mauro Icardi için Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro ödeyecek.
Icardi ile de sözleşme şartlarında anlaşan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile üç yıllık mukavele imzalayacak.
10 milyon Euro yıllık ücret alacak olan Icardi'nin maaşının önemli bir bölümünün sponsorlar aracılığıyla ödeneceği de belirtildi.