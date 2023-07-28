Mauro Icardi ne zaman gelecek? Mauro Icardi Türkiye'ye ne zaman geliyor ve imza töreni ne zaman? - Galatasaray Haberleri

Mauro Icardi ne zaman gelecek? Mauro Icardi Türkiye'ye ne zaman geliyor ve imza töreni ne zaman? - Galatasaray Haberleri

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Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. İlk sezonundan sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli forvet, bir kez daha Galatasaray için Türkiye'ye geliyor. Geliş tarihi ve imza töreni merak konusu olan Icardi ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...