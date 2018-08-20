Suudi Arabistan takımı Al Nassr, Fenerbahçe’mim futbolcusu Giuliano’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Arabistan kulübü sosyal medya hesabından Brazilyalı futbolcu Giuliano ile anlaşıldığını videolu paylaşımla birlikte duyurdu. Paylaşılan mesajda anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 20, 2018

FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Giuliano'nun Al-Nassr'a 10.5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı!



KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 € (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

Geçen sezonun başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Giuliano, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 31 lig maçında 15 gole imza atmıştı.

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