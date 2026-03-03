Canlı
        Tuba'yı boğan cani anneye büyük ceza!

        Samsun'da, öğretmen olan kızı 34 yaşındaki Tuba Günaydın'ı boğarak öldürüp bileklerini keserek intihar süsü veren annesi 61 yaşındaki Sultan Günaydın'ın yargılandığı davada karar çıktı. Günaydın, mahkemece indirimsiz olarak ağırlaşmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Giriş: 03.03.2026 - 13:09
        Tuba'yı boğan cani anneye büyük ceza!
        Samsun'da olay, 8 Nisan 2025'te Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022'de eşinden boşandı.

        ANNESİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

        İHA'daki habere göre şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'na atanan Tuba Günaydın, görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra, annesi Sultan Günaydın (61) ile birlikte yaşamaya başladı.

        OTOPSİDE BOYUN KIRIĞI TESPİT EDİLDİ

        Olay gecesi Sultan Günaydın, komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını bildirdi. İlk incelemede intihar şüphesi üzerine durulan olayda, otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince cinayet ortaya çıktı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Sultan Günaydın hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaşlı kadın bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        AVUKATI MEŞRUMÜDAFA TALEP ETTİ

        Sultan Günaydın'ın Avukatı Kaan Berk Aydın, "Maktül müvekkilimi ölüm tehditlerinde bulunmuş, müvekkilim balkonda yatmak zorunda kalmış. Kış ayında bile balkonda kalmış. Müvekkilim kendisine yönelik saldırıdan korkarak olayı gerçekleştirmiş. Müvekkilim hakkında meşrumüdafa uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

        Annesi tarafından öldürülen Tuba Günaydın.
        Annesi tarafından öldürülen Tuba Günaydın.

        "PİŞMANIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

        Sultan Günaydın son savunmasında, "Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için özür diliyorum. Pişmanım. Keşke olmasaydı. Her şeyden özür diliyorum" diye konuştu.

        "İNDİRİMSİZ" AĞIR MÜEBBET HAPİS

        Mahkeme heyeti Sultan Günaydın’ı kızı öldürmek suçundan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

