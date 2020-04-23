İHA

UEFA İcra Kurulu, 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı görüşmelerin ardından bugün telekonferans ile bir toplantı düzenledi. UEFA, koronavirüs nedeniyle durdurulan ligler hakkında son kararını açıkladı.

UEFA, sağlık konusunun her zaman birinci planda olduğunu belirtip federasyonlara liglerin tamamlanmasının tavsiye edildiğini duyurdu. Liglerin olağan şekilde tamamlanamaması halinde yeni bir format uygulanması önerilirken, maçların yapılması için ortam oluşmazsa önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidecek takımların sportif başarıya göre (ligdeki son puan durumu) belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Maçların tamamlanamama kararının, ülkelerin spor müsabakalarını yasaklaması ya da ekonomik problemler yaşanması halinde alınabileceği belirtildi.

UEFA, Avrupa kupaları için yeni sezonun ağustos ayında başlayacağını duyurup liglerdeki kesin sonuçların bu tarihten önce kesinleşmesi gerektiğini ifade etti.

UEFA, 2021'e ertelenen EURO 2020 ismiyle oynanacağını açıkladı.

PALMERI: EN GEÇ HAZİRAN AYINDA BAŞLAYIP 3 AĞUSTOS'TA BİTECEK

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, UEFA toplantısının perde arkasını aktardı. Buna göre; UEFA, tüm federasyonlardan, liglerin en geç haziran ayında başlamasını ve 3 Ağustos tarihinde bitirilmesini istedi. Haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs tarihinde açıklaması şartıyla, play-off oynatmasını talep etti. Sezonu oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden liglerin, sportif başarı kıstasıyla (son puan durumu) belirleneceği belirtildi.

Bununla birlikte, gündemde sıkça yer alan 'UEFA puanına göre Avrupa' seçeneğinin gündemde olmadığı, herhangi bir kulübe Wild Card ile Avrupa seçeneğinin sunulmayacağı da kaydedildi.