Eski milli futbolcu Ümit Karan "sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada Bakırköy Asliye Ceza mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Yerel mahkemenin kararını bozan daire Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezası onaylanan Karan'ın Metris Cezaevi'ne gönderildiği kaydedildi.

KARAN: TUTUKLU DEĞİLİM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ümit Karan da yaptığı açıklamada, "Merhaba arkadaşlar, 2015 yılında bir dosyam vardı. Bugün de avukatlarımda birlikte adliyede işlerimi hallettim. Tutuklu değilim onu söyleyeyim" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

NE OLMUŞTU?

DHA'da yer alan habere göre de eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti. İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a 'Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince verilen 1 yıl 8 ay kesinleşen hapis cezasını onadı. Karan bugün Metris Cezaevi'ne gönderildi.