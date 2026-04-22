        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheli adliyede | Son dakika haberleri

        Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheli adliyede

        Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:07 Güncelleme:
        Uşak'ta 29 şüpheli adliyede

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre sağlık kontrolünün ardından zanlılar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alınmıştı.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, UşakHaber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı. Şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

        Fotoğraf: DHA

        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri

         Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel'e delil karartma suçlaması, Böcek ailesi davası başladıGünün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ESKİ VALİ SONEL'E, DELİL KARARTMA SUÇLAMASIGülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve emniyet ifadesi tamamlanan eski Tun...
