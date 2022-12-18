Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyonluğa ulaşan dünya yıldızı Lionel Messi, şampiyonluğun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Güney Amerika ülkesinin hocası ve diğer yıldızları da zaferi yorumladı

ABONE OL
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyonluğa ulaşan dünya yıldızı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından konuştu.
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    Bu kupanın kendisine bir hediye olduğunu söyleyen Messi, milli takımdaki geleceğini de açıkladı: 
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Biliyorum! Bu kupayı bana tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum!" 
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım."
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Finali kazanma şeklimiz onu daha da özel kıldı."
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Arjantin Milli Takımı'nı bırakmadım. Böyle bir karar almadım. Şampiyon olarak devam etmek istiyorum."
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    MARTINEZ'İN SÖZLERİ

    Arjantin'in başarılı kalecisi Emiliano Martinez maçın ardından şunları söyledi:
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanolmaz. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu."
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum."
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler."
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    SCALONI: ÇOK GURURLUYUM

    Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni şunları söyledi:
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Çok gururluyum. Maç başlayana kadar hiç heyecanlı değildim ama maç sırasında kalbim yerinden çıkacak gibi oldu." 
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    "Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı. Tarihi bir an yaşadık. Şimdi sabahlara kadar eğlenelim."
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    PAOLO DYBALA

    "Güzel ülkemi düşünüyorum. Böyle bir finalle kazanmak... Hiç kolay olmadı ama şu an her şey çok güzel. Hayatım boyunca bundan daha mutlu olamam!"
  • Son dakika: Ve Lionel Messi açıkladı: Emeklilik...

    RODRIGO DE PAUL

    "Acıyla doğduk, acıyla büyüdük ama bu anı hiç unutmayacağız. Bence adil olan bizim kazanmamızdı. Son şampiyonu yenerek şampiyon olduk. Bu mutluluğu tarif edecek kelime yok!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.