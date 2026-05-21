Yağmurun etkili olduğu Bartın'da denizin rengi değişti
Bartın'da etkili olan sağanak sonrası derelerin taşmasıyla yamaçlardan sürüklenen alüvyon, Karadeniz'e karışarak kıyı şeridinde denizin rengini değiştirdi. Metrekareye 19,6 kilogram yağış düşerken Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinin taşıdığı odun ve balçık nedeniyle Karaman Plajı çevresinde denizin kahverengiye döndüğü görüldü
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 12:43
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yamaçlardan akan yağmur suyunun taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi değişti.
19,6 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay; Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde meydana geldi. Bugün sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 19,6 kilogram yağmur düştü.
DENİZDE KİRLİLİK OLUŞTU
Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinin debisi yükseldi. Derelerin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı.
Derelerde ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Karaman Plajı’nda mevkisinde denizin rengi değişti. Denizin kahverengiye döndüğü hali, dronla görüntülendi.
