Yalova'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, yabancı uyruklu bir şüpheli hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı. Bir kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Giriş: 21 Haziran 2026 - 13:22 Güncelleme:
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu R.E.K. ile S.K, M.İ. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ. tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla, A.S. ifadesinin ardından salıverildi.
Yabancı uyruklu R.E.K'nin sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildiği belirtildi.
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