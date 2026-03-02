Yaşlı adam parkın lavabosunda ölü olarak bulundu
Denizli'de park lavabosunu temizlemek isteyen temizlik işçisi, 72 yaşındaki adamı ölü halde buldu
Olay, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Serinhisar Mahallesi'nde bulunan Serinhisar Parkı'nda meydana geldi.
ŞAHSIN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Edinilen bilgilere göre; park içerisinde temizlik yapan görevli, lavaboya girdiğinde bir şahsın yerde hareketsiz halde yattığını fark etti. İşçinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, isminin Ali Beyhan (72) olduğu belirlenen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgeye gelen Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ali Beyhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.