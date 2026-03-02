Hatay'da olay, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddialara göre, müstakil evde yaşayan 70 yaşındaki Tabiye Oy’u kümesin önünde baygın halde bulan oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ALTINLARI İÇİN DARP EDİLDİ

Annesinin üzerindeki altınlardan bazılarının eksik olduğunu fark eden oğlu, durumu polis ekipleriyle paylaştı. İlk belirlemelere göre kadının altınları için darp edildiği anlaşıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları tespit etmek için çalışma başlattı.