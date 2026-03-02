Canlı
        SON DAKİKA: Yaşlı kadına altın için kâbusu yaşattılar | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadına altın için kâbusu yaşattılar!

        Hatay'da, 70 yaşındaki kadını darp eden saldırganlar, altınlarını çalarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ederken, olayın faillerini tespit etmek için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Altın için yaşlı kadına öldüresiye darp!
        Hatay'da olay, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddialara göre, müstakil evde yaşayan 70 yaşındaki Tabiye Oy’u kümesin önünde baygın halde bulan oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        ALTINLARI İÇİN DARP EDİLDİ

        Annesinin üzerindeki altınlardan bazılarının eksik olduğunu fark eden oğlu, durumu polis ekipleriyle paylaştı. İlk belirlemelere göre kadının altınları için darp edildiği anlaşıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları tespit etmek için çalışma başlattı.

