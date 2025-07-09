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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 6 ay vadeli mevduatta yüzde 15 olan stopaj yüzde 17,6'a, 1 yıl vadeli stopaj yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 07:50 Güncelleme: 09.07.2025 - 07:58
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        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi.

        6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı.

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