Yeğeninin altınını çaldı kendisine araç aldı
Samsun'un Canik ilçesinde, 45 yaşındaki F.A., yeğeni 35 yaşındaki S.F.'nin evinden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kendisine araç alınca polis tarafından gözaltına alındı. Üç çocuk annesi adliyeye sevk edildi
Samsun'da olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, S.F. (35), evinden ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.
ŞÜPHELİ ÖZ TEYZESİ ÇIKTI
Yapılan incelemede yaklaşık 750 bin lira değerindeki altınların kaybolduğu belirlendi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin S.F.’nin teyzesi olan F.A. (45) olduğunu tespit etti.
OTOMOBİL SATIN ALDI
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheli teyzenin 9 Nisan’da yeğenin evinden altınları çaldığı ve 13 Nisan’da ise altınların bir kısmını araç sahibine vererek imam nikahlı eşiyle birlikte otomobil satın aldığı tespit etti.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ ADLİYEYE SEVK
Hırsızlık ekipleri tarafından dün gözaltına alınan 3 çocuk annesi F.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.