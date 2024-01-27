Yeniden Refah Partisi 74 belediye başkan adayını açıkladı Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 6 il, 64 ilçe ve 4 beldede 74 belediye başkan adayını açıkladı. eski MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Yeniden Refah Partisi'nin Pozantı Belediye Başkan adayı oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel merkezde kabul ettiği eski MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a rozet takarak, Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu.

31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri yaklaşırken Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla, partisinin genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu. MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini bizzat Genel Başkan Erbakan oldu. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı.

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Açıklanan diğer isimler ise şu şekilde:

Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim,

Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar,

Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy,

Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer,

Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin,

Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş

Adana

Pozantı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay

Ağrı

Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Akbaba

Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı M. Hakkı Polat

Aksaray

Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Meralü

Ardahan

Göle Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Emirhan Sarıkaya

Aydın

Didim İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Keskin

Bolu

Gerede İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Ayaroğlu

Burdur

Celtikçi İlçe Belediye Başkan Adayı Adnan Bilkay

Çavdır Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Yıldız

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Bursa

Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kasım Kaya

Orhaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar

Çorum

Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy

Denizli

Kale İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tatarcım

Sarayköy İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Güneş

Diyarbakır

Kocaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Berat Özkaya

Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım

Elazığ

Maden İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz

Akçakiraz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ormanoğlu

Erzincan

Çayırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Abbas Yıldız

Üzümlü İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıtaşı

İliç İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Doğan

Tercan Pekariç Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Yıldız

Gaziantep

Nurdağı İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yılmaz

Nizip İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Doktoroğlu

Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin

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Isparta

Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkan Adayı R. Bayram Kabalak

Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran

İstanbul

Adalar İlçe Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy

Sancaktepe İlçe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir

Bahçelievler İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Türk

İzmir

Torbalı İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Banaz

Güzelbahçe İlçe Belediye Başkan Adayı İ. Emre Akbaş

Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı H. Hüseyin Levent

Konak İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Taşkın

Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen

Kahramanmaraş

Göksun İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Yüce

Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız

Karabük

Eflani İlçe Belediye Başkan Adayı Yaşar Bulut

Kayseri

Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı Lütfi Ünsal

Yahyalı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Camcı

Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça

Kırklareli

Pınarhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Karakaş

Vize İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Arslan

Demirköy İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Doğan

Babaeski İlçe Belediye Başkan Adayı Görkem Köksal

Lüleburgaz İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Hamitoğlu

Pehlivanköy İlçe Belediye Başkan Adayı Emine Omay

Kofçaz İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Küskü

Konya

Emirgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Mertcan

Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Özgüven

Manisa

Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Dalkıran

Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Uçar".