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General Mobile, 100 milyon TL yatırımla telefon fabrikasını hizmete soktu

General Mobile, yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni cep telefonu fabrikasını faaliyete geçirdi. Şirketin bu yıl sonu için hedefi üretim kapasitesini 4,4 milyon adete çıkarmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü yerli telefon işareti sonrası fabrikayı açıklayan General Mobile, bu sene 155 milyon TL’lik ihracat hedeflerken, faaliyette olduğu ülke sayısını da 45’e çıkarmak istiyor

15.08.2018 - 11:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Marka stratejisi, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretim tesisleri Türkiye'den yönetilen General Mobile, 100 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte ülkenin en büyük cep telefonu fabrikasına sahip olduğunu açıkladı. 33 ülkede faaliyet gösteren ve 2018 yılı sonunda toplamda 45 ülkede olmayı hedefleyen General Mobile, fabrika ile üretimi de Türkiye’de yapmaya başlıyor.

“2018 yılı içinde 45 ülkede, 4,4 milyon cep telefonu”

General Mobile’ın, ihracatla büyüyen bir marka olduğuna değinen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacak."

 

“2017 yılında toplam satışımızın %16’sı ihracat yolu ile oldu. Yeni fabrika yatırımımızla bu oranı 2018 yılı sonunda %20’ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihracat ciromuz 75 milyon TL’ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz” dedi.

 

 

 

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