Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Yozgat Sorgun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole uçtu! Korkunç kazada 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat karayolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole uçtu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"MAALESEF ELİM BİR KAZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

AA'nın haberine göre; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."