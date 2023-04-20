Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: YSK'nın "ittifak" kararı tüm ittifakları kapsıyor! O illerde ittifak adı olmayacak
ABONE OL

YSK'nın "ittifak" kararı tüm ittifakları kapsıyor! O illerde ittifak adı olmayacak

YSK'nın "ittifak" kararında çarpıcı detaylar... Yüksek Seçim Kurulu'nun ittifak kararının tüm ittifakları kapsadığı öğrenildi. Buna göre; Millet İttifakı 15 yerde, ATA İttifakı 28 yerde ile Emek ve Özgürlük İttifakı da 32 yerde pusulada olmayacak. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi...

Son dakika: YSK'nın

Habertürk'ün gündeme getirdiği Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oy pusulalarına ilişkin ittifak kararının sadece Millet İttifakı’nı değil, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı’nı da kapsadığı ortaya çıktı. Millet İttifakı tek parti ile 16 ilde, ATA İttifakı’nın tek parti ile 28 seçim çevresinde, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 32 seçim çevresinde tek parti logosu ile seçime gidiyor. Tüm bu seçim çevrelerinde oy pusulalarında sadece seçime giren partinin adı ve logosu bulunacak. Söz konusu partilerin üzerlerinde ittifak adı yer almayacak. Peki hangi illerden bu durum söz konusu olacak?

“16 İLDE İTTİFAK ADI KULLANSIN” TALEBİ

Yüksek Seçim Kurulu’na başvuran CHP ve İYİ Parti temsilcileri; 16 ilin, 9’unda CHP’nin, 7 ilde ise İYİ Parti'nin tek başına seçime girdiği belirtti. Ancak; partiler arası ittifakın devamında herhangi bir tereddüt olmadığı, bu haliyle de ittifaka dahil partilerin tek başına seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması gerektiği belirtildi.

Buna karşın AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını" belirtti. Özel başvurusunu genişleterek, Millet İttifakı’nın protokollerinde 6 parti bulunmasına rağmen; sadece CHP ve İYİ Parti’nin aday listesi verdiğini belirtti. “Millet İttifakı pratikte sona erdi. Millet İttifakı adı hiçbir seçim çevresinde kullanılmaz” dedi.

YSK "16 İLDE İTTİFAK ADI KULLANILAMAZ" DEDİ

Yüksek Seçim Kurulu başvuruları tek tek ele aldı. Sonuç olarak da söz konusu 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına oyçokluğuyla karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunabileceğine hükmedildi. Özel’in tüm seçim çevreleri için dile getirdiği talep ise reddedildi. Habertürk’ün gündeme getirdiği bu karar siyasetin en sıcak tartışma başlıklarından biri oldu. Millet İttifakı çevrelerinden karara tepki geldi.

ATA VE EMEK İTTİFAKI’NA DA KAPSIYOR

Fakat söz konusu kararın sadece Millet İttifakı’nın değil, Emek ve Özgürlük İttifakı ile ATA İttifakı’nı kapsadığı ortaya çıktı. Millet İttifakı tek parti ile 16 ilde, ATA İttifakı’nın tek parti ile 28 ilde, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 32 ilde tek parti logosu ile seçime gidiyor.

YSK’nın son kararı doğrultusunda tüm bu illerde oy pusulalarında sadece seçime giren partinin adı ve logosu bulunacak. Söz konusu partilerin üzerlerinde ittifak adı yer almayacak. ATA İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan YSK kararına bir itiraz gelmedi. HDP temsilcisinin de YSK toplantısı esnasında karara karşı bir tutum sergilemediği öğrenildi.

İTTİFAK ADI HANGİ İLLERDE OLMAYACAK?

İttifakların tek parti ile seçime gitme kararı aldığı iller şu şekilde;

MİLLET İTTİFAKI:

- CHP: Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize, Van.
- İYİ Parti: Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş, Yozgat…

ATA İTTİFAKI:

- Zafer Partisi: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul 3. Bölge, Kayseri, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Van, Yozgat…
- Adalet Partisi: Ağrı, Batman, Bingöl. Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Tunceli.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI:

- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa 2. Bölge, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İzmir 1. Bölge, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van…

İTTİFAK ADLARI KAÇ YERDE PUSULADA YER ALACAK?

Cumhur İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği ittifaklarının adı 87 seçim çevresine, Millet ittifakı adı 71 seçim çevresine, ATA İttifakı adı 57 seçim çevresine, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 55 seçim çevresine ait oy pusulalarında yer alacak.

İTTİFAKLARIN “ORTAK LİSTE” TEHLİKESİ

Öte yandan; ittifakların ortak liste kararı nedeniyle de ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabileceği ortaya çıktı. Çünkü; Milletvekili Seçim Kanunu’nun “Siyasi Partilerin adayları ve bağımsız adaylar” başlıklı 16., maddesinde önemli hüküm yer alıyor. Yasa maddesinde; “Siyasi partiler anlaşarak müşterek liste halinde aday gösteremezler. Siyasi partilere kayıtlı olmayan kimselerin herhangi bir siyasi parti aday gösterilmeleri kendilerinin yazılı muvafakatlerine bağlıdır” deniliyor.

Yani yasa açıkça partilerin ortak liste ile seçime giremeyeceğini hüküm altına alıyor. Bu durumda YSK söz konusu hükmü işletme kararı alsaydı, Millet İttifakı ortak liste ile seçime gittiği yerlerde seçime girmemiş sayılabilirdi. Ancak; YSK bu hükmü işletmedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Pakistanlı tacizci sınır dışı edildi! Kadınları gizlice çekiyordu... - Güncel haberler
GÜNDEM Kadınların gizlice görüntüsünü çekiyordu! Sınır dışı ...
Topkapı Sarayı'nda 5 bölümdeki restorasyon tamamlandı ve açılışı yapıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Topkapı Sarayı'nda 5 bölümdeki restorasyon tamamlandı
Bayram trafiği başladı! İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluk oluştu - Son dakika haberleri
GÜNDEM Bayram trafiği başladı! İstanbul-Tekirdağ yolunda ...
TORBA YASA maddeleri ve içeriğinde neler var? 2023 18 maddelik torba yasada neler var, yeni torba yasa ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Torba yasa içeriği ve maddeleri
Adana'da bir silah kaçakçısı teslimata kızı ve yeğinini gönderdi, hepsi gözaltına alındı
GÜNDEM Silah kaçakçısı teslimata kızı ve yeğinini gönderdi
Devrilen traktörün altında kaldı
GÜNDEM Devrilen traktörün altında kaldı
Antalya'da çocukların avdaki şakası feci bitti
GÜNDEM Çocukların avdaki şakası feci bitti
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
GÜNDEM Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
SON DAKİKA HABERİ: Acı haberi video ile duyurdu! Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör zatürre oldu!
GÜNDEM Video ile duyurdu! Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ...
Son dakika: Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılacak oy pusulası belli oldu
GÜNDEM Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılacak oy pusulası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.