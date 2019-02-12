Süper Lig'de üst üste yaşanan hakem hatalarının ardından; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını verdi.

Yusuf Namoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstifamı yarın TFF'ye vereceğim. Çok düşündüm, Türk futboluna daha iyi hizmet etmek adına böyle bir karar aldık. Ayrılığımı ilan ettim. Herkese söylüyorum. Vicdanen dürüstçe görev yaptığımızı düşünüyorum. Resmen istifamı verdikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Bu haftaki atamaları yapmamız gerekiyor. Yeni bir başkanın gelip bunu yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır. Geçmişte yaptığımız olumlu şeylere zarar vermemek adına istifa edeceğiz."

Öte yandan Namoğlu'nun yerine eski MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun ismi geçiyor.

SEMİH ÖZSOY, "GİDİCİ" DEMİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, bugün yaptığı açıklamada "MHK'nin gitmesi bizi kesmez, bizim MHK'le işimiz yoktur. Gördüğümüz kadarıyla Yusuf Namoğlu gidici, bize mal etmesinler. Bizim onlarla işimiz yok, bizim işimiz TFF ile. Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı" ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA CENGİZ'İN MHK SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Trabzonspor maçı hakemle konuşuluyor, bu bizi çok üzüyor. VAR kayıtları yayınlansın. Bizim aleyhimizdeyse biz gereken söylemi yaparız. Hiç de rahatsız olmayız. Bazı hakemlerin ısrarla aynı hataları yaptığı belirterek hakemliği bırakmalarını istedik. TFF'nin de bütün kurumlarıyla istifa etmesini istedik. Her açıklamamız da bana yol, su, elektrik olarak döndü. MHK'nin başına isterse en fanatik rakip taraftar başkanı olsun. Bizim maçımızı fanatik bir hakem gelsin yönetsin, beis duymayız. Kurulun başkanı kim olmuş, bizi hiç ilgilendirmiyor" ifadelerini kullanmıştı.