        Haberler Spor Voleybol Son dakika: Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Kupa Voley'de şampiyon Ziraat Bankkart! - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-21, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Kupa Voley'de şampiyon Ziraat!

        Ziraat Bankkart, 2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

        Ankara ekibi, Eskişehir'de düzenlenen organizasyonun final maçında 25-21, 25-12 ve 25-19'luk setlerle kupaya uzandı.

        ZİRAAT 16 YILLIK HASRETE SON VERDİ!

        Ziraat Bankkart böylece 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi. Ziraat son olarak 2010 yılında kupayı müzesine götürmüştü.

        Ziraat Bankkart dev kupayı 2. kez kaldırırken, Galatasaray ise Kupa Voley'deki ilk şampiyonluğunu elde etme fırsatını değerlendiremedi.

        Salon: ESTÜ

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

        Ziraat Bankkart: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L) (Burakhan)

        Galatasaray: Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Maar, Hasan (L) (Caner (L), Wright, Gökçen, Can, Alonso)

        Setler: 25-21, 25-12, 25-19

        Süre: 62 dakika

        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD'nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı

        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD'nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
