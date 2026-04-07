Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU)
2026 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-21, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
ZİRAAT 16 YILLIK HASRETE SON VERDİ!
Ziraat Bankkart böylece 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi. Ziraat son olarak 2010 yılında kupayı müzesine götürmüştü.
Ziraat Bankkart dev kupayı 2. kez kaldırırken, Galatasaray ise Kupa Voley'deki ilk şampiyonluğunu elde etme fırsatını değerlendiremedi.
Salon: ESTÜ
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İsmail Yıldırım
Ziraat Bankkart: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L) (Burakhan)
Galatasaray: Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Maar, Hasan (L) (Caner (L), Wright, Gökçen, Can, Alonso)
Setler: 25-21, 25-12, 25-19
Süre: 62 dakika