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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zonguldak'ta veterinerin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi tedaviye alındı

        Zonguldak'ta veterinerin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi tedaviye alındı

        Zonguldak'ta bir sokak kedisi, başını yan tutarak veteriner hekimin ayağına gitti. Kedide anormallik olduğunu fark eden hekim, muayenede kulağında tümör olduğunu fark etti. Kedi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:44
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        Hasta kedi veterinere gitti
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        Zonguldak'ta veteriner kliniğinin kapısına gelen sahipsiz hasta kedi, tedaviye alındı.

        Kent merkezindeki özel bir veteriner kliniğinde görev yapan Suat Olucak ile hayvansever Seda Mercan, içeride sohbet ederken bir kedinin kliniğin kapısına geldiğini gördü.

        Aç olabileceğini düşünerek kediyi içeri alarak seven Olucak, verdikleri mamayı yemeyen kedinin kafasının sağa doğru eğik olduğunu fark etti.

        Kediyi muayene eden Olucak, sağ kulağında kanamalı tümör olduğunu tespit etti.

        Tedavi altına alınan kedinin, kliniğe geldiği anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        "MİSAFİRİMİZ OLMAYI SEÇTİ"

        Kedinin tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Fatih Yaman, gazetecilere, kedinin kulağında polip (küçük yapıya sahip tümör) olduğunu söyledi.

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        Polipin cerrahi yolla uzaklaştırılması gerektiğini aktaran Yaman, "İlk amacımız tedaviye bununla başlamak. Tedavimiz olumlu sonuç verirse başka operasyona gerek kalmadan kedimiz sağlıklı şekilde hayatına devam eder. Tedavisine kliniğimizde devam edilecek. Bizim misafirimiz olmayı seçti. Biz de misafirperverliğimizi ona göstermek istedik. Kendi ayaklarıyla kliniğimize geldi. Şu anda genel durumu iyi. En yakın zamanda sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

        Kedinin hastalığın etkisiyle beraber kafasında yamukluk olduğunu fark ettiklerini anlatan Yaman, şunları kaydetti:

        "Bu da bizim karşılaştığımız durumlar. Hayvanın sağ kulağında bir sıkıntı vardır, sağ kulağını yana yatırarak bize sağ kulağında bir sıkıntı olduğunu beden diliyle aktarmaya çalışır. Bu şekilde kliniğimize geldi. Veteriner hekimimiz Suat Olucak'ın bunu fark edip onu muayene ederek teşhisi koydu."

        Yaman, kedinin iyileşme döneminin 2-3 hafta içerisinde tamamlanacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.

        Hayvansever Seda Mercan da kediyi kliniğin önünde tesadüfen gördüklerini belirterek, "Acıktığını düşündük, yemek vermek istedik. İçeriye geldi, mamayı yemedi. Kafası yana yatıktı, çok ilginçti. Kulağında bir problem var diye düşündük. Veteriner hekimimiz muayeneden sonra kulağında tümör olduğunu söyledi. Çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

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