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HaberlerGündemSon dakiki BOYA YEDİ ÖLDÜ! Yoğurt zannedip boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti! - Haberler
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Yoğurt zannedip boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti!

Amasya'da, yoğurt zannederek bir kabın içinde bulunan boyayı kaşıkla yiyen 83 yaşındaki Yakup Sert, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Sert'in yakınları büyük şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yanlışlıkla boya yiyen adam öldü
İHA

Amasya'da, insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Yakup Sert, yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi. Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Sert ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yakup Sert, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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