SON DEPREMLER 12 OCAK | Akdeniz' deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 12 Ocak listesi: Deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?

SON DEPREMLER 12 OCAK | Akdeniz' deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 12 Ocak listesi: Deprem mi oldu, son deprem nerede oldu?

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SON DEPREMLER LİSTESİ 12 OCAK | Geçtiğimiz akşam ve sabah saatlerinde Akdeniz'de depremle sallandı. Yaşanan depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrilirken "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorusunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 12 Ocak tablosu...