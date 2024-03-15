Son depremler listesi bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin büyüklüğünü, yerini ve saatini anbean paylaşıyor. İşte, 15 Mart 2024 Cuma günü yurdumuzda yaşanan son dakika depremler listesi...