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Erzincan'da deprem! 31 Aralık Kandilli, AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 08:05'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı hisseden vatandaşların gözü 31 Aralık Kandilli, AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte, 31 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER: Erzincan'da deprem! Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman oldu? 31 Aralık Kandilli, AFAD son depremler listesi

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre 31 Aralık Cumartesi günü Erizncan Kemah'ta saat 08:05'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 31 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı ve son depremlerin büyüklükleri...
  • SON DEPREMLER: Erzincan'da deprem! Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman oldu? 31 Aralık Kandilli, AFAD son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 31 Aralık 2022 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. 31 Aralık Cumartesi Erzincan'da deprem meydana geldi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER: Erzincan'da deprem! Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman oldu? 31 Aralık Kandilli, AFAD son depremler listesi

    ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM

    Kandilli Rasathanesi tarafındna paylaşılan bilgiye göre Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 08:05'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • SON DEPREMLER: Erzincan'da deprem! Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman oldu? 31 Aralık Kandilli, AFAD son depremler listesi

    31 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.12.31 08:06:26  37.0792   28.4263        6.6      -.-  2.6  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.12.31 08:05:25  39.8475   39.0178        3.6      -.-  3.2  3.2   KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)                            İlksel
2022.12.31 08:04:25  37.5857   26.9222       19.3      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.12.31 08:00:17  44.8245   37.0977       49.7      -.-  4.4  -.-   KARADENIZ                                         İlksel
2022.12.31 06:57:17  40.1195   27.1163       12.5      -.-  2.1  -.-   DIKMEN-BIGA (CANAKKALE)                           İlksel
2022.12.31 06:47:34  38.4673   39.2660        1.4      -.-  1.7  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2022.12.31 06:10:43  37.0492   29.3797        2.8      -.-  1.8  -.-   KIZILYAKA-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2022.12.31 06:07:28  39.2092   29.3937        5.4      -.-  1.9  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2022.12.31 06:00:22  38.9708   27.7988        2.6      -.-  1.1  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2022.12.31 05:58:10  39.2082   29.3537        1.7      -.-  1.4  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2022.12.31 05:49:31  38.3347   27.2120        3.9      -.-  1.4  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.12.31 05:41:58  38.3580   27.2163        6.1      -.-  2.8  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.12.31 05:10:35  40.2493   37.9502        7.3      -.-  1.4  -.-   YALNIZTEPE-KOYULHISAR (SIVAS)                     İlksel
2022.12.31 05:09:59  35.5427   25.7938        9.8      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.12.31 05:09:11  38.3415   27.2150        5.0      -.-  1.9  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.12.31 04:18:20  40.7190   29.1575        7.2      -.-  1.2  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            İlksel
2022.12.31 04:08:49  40.1582   31.7572       12.9      -.-  2.3  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel
2022.12.31 03:29:25  40.7910   30.9502        5.0      -.-  2.0  -.-   ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)                       İlksel
2022.12.31 03:11:46  39.6592   28.9988        4.3      -.-  1.5  -.-   DELICEGUNEY-HARMANCIK (BURSA)                     İlksel
2022.12.31 02:52:33  34.5010   24.8055        5.0      -.-  3.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.12.31 02:46:10  39.4057   28.2277        5.6      -.-  2.6  -.-   DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR)                     İlksel
2022.12.31 02:41:50  40.8478   31.3917        7.0      -.-  1.9  -.-   KIRIK-YIGILCA (DUZCE)                             İlksel
2022.12.31 02:30:58  40.7075   30.4200       15.5      -.-  1.3  -.-   KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)                        İlksel
2022.12.31 01:45:53  40.8040   31.0622       11.0      -.-  1.3  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                                İlksel
2022.12.31 01:28:42  38.4612   39.2720        6.4      -.-  1.5  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

     

     
  • SON DEPREMLER: Erzincan'da deprem! Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman oldu? 31 Aralık Kandilli, AFAD son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 31 ARALIK 2022

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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