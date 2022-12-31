Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre 31 Aralık Cumartesi günü Erizncan Kemah'ta saat 08:05'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 31 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı ve son depremlerin büyüklükleri...