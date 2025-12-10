Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Aralık 2025 Salı: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 10 Aralık 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Peki, az önce önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 10 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 10.12.2025 - 00:53 Güncelleme: 10.12.2025 - 00:53
        1

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri bugünkü son depremler listesine ekleniyor. İşte, 10 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı...

        2

        TUNCELİ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15.34'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem meydana geldi.

        4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        ANTALYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.26'da Antalya'nın Akseki ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.53 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
