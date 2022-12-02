Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi internet sitesi üzerinden yaşan depremlerin derinliğini, büyüklüğünü, saatini, enlem ve boylam bilgilerini paylaşıyor. Bazı bölgelerde sarsıntılar devam ederken son depremler listesi gündeme geldi. İşte 2 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi...