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AFAD ve Kandilli Rasathanesi: Son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye'de meydana gelen son depremler canlı olarak paylaşılıyor. Son günlerde Ege ve Akdeniz'de yaşanan depremler sonrasında 2 Aralık Cuma günü son depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ 2 Aralık Cuma 2022 | Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi internet sitesi üzerinden yaşan depremlerin derinliğini, büyüklüğünü, saatini, enlem ve boylam bilgilerini paylaşıyor. Bazı bölgelerde sarsıntılar devam ederken son depremler listesi gündeme geldi. İşte 2 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi...
  • SON DEPREMLER LİSTESİ 2 Aralık Cuma 2022 | Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

     

    2 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------,

    2022.12.02 06:46:11 40.7720 30.9957 5.3 -.- 1.8 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.12.02 05:29:00 37.8810 26.9265 7.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.12.02 05:15:53 36.1558 26.9335 11.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.12.02 05:13:54 40.7265 31.2700 13.8 -.- 1.8 -.- CAKIRSAYVAN-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
    2022.12.02 04:46:11 40.7950 31.2758 15.4 -.- 2.3 -.- DARIYERIYORUKLER-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
    2022.12.02 04:02:34 37.1158 30.5348 72.7 -.- 2.2 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
    2022.12.02 03:55:25 40.7872 31.1288 7.2 -.- 1.5 -.- DURAKLAR-(DUZCE) İlksel
    2022.12.02 03:21:54 40.8495 31.0233 5.1 -.- 1.1 -.- DONGELLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel
    2022.12.02 03:21:21 40.7695 30.9478 5.3 -.- 1.5 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.12.02 03:14:41 40.7418 30.9102 5.4 -.- 1.3 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.12.02 02:22:54 40.8008 31.0585 9.1 -.- 1.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
    2022.12.02 02:02:33 36.0677 27.0403 4.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.12.02 01:15:16 40.8110 31.0482 11.2 -.- 2.1 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
    2022.12.02 01:11:36 40.7893 31.0143 3.9 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.12.02 00:42:58 39.9335 39.8285 9.6 -.- 2.2 -.- BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
    2022.12.02 00:36:45 37.3005 26.6533 10.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2022.12.02 00:35:33 36.0610 27.0468 11.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.12.02 00:31:27 37.0920 28.9742 13.8 -.- 2.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
    2022.12.02 00:07:56 36.0705 27.0163 7.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

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