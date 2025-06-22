Kütahya, Antalya ve Muğla'da deprem! 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; Kütahya'da 3.1; Antalya Gazipaşa açıklarında 3.9; Muğla Datça açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; Kütahya, Antalya ve Muğla’da deprem oldu. İşte, 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...
MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:13'te Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 69.86 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 17.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ANTALYA GAZİPAŞA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:00'de Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 103.36 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 17.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KÜTAHYA'DA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 01:50'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.12 kilometre olarak kaydedildi.
22 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-06-22 10:53:04 37.385 43.97361 4.92 ML 2.9 Merkez (Hakkari)
2025-06-22 09:13:23 36.07111 27.55667 17.98 ML 3.2 Ege Denizi - [69.86 km] Datça (Muğla)
2025-06-22 02:00:23 35.69083 31.38639 17.28 ML 3.9 Akdeniz - [103.36 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-06-22 01:50:35 39.21972 28.98667 10.12 ML 3.1 Simav (Kütahya)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor: