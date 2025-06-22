Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 23 Haziran 2025: Kütahya, Antalya ve Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kütahya, Antalya ve Muğla'da deprem! 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; Kütahya'da 3.1; Antalya Gazipaşa açıklarında 3.9; Muğla Datça açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 07:46 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; Kütahya, Antalya ve Muğla’da deprem oldu. İşte, 23 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...

        2

        MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:13'te Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 69.86 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 17.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        ANTALYA GAZİPAŞA AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:00'de Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 103.36 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 17.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        KÜTAHYA'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 01:50'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.12 kilometre olarak kaydedildi.

        5

        22 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-22 10:53:04 37.385 43.97361 4.92 ML 2.9 Merkez (Hakkari)

        2025-06-22 09:13:23 36.07111 27.55667 17.98 ML 3.2 Ege Denizi - [69.86 km] Datça (Muğla)

        2025-06-22 02:00:23 35.69083 31.38639 17.28 ML 3.9 Akdeniz - [103.36 km] Gazipaşa (Antalya)

        2025-06-22 01:50:35 39.21972 28.98667 10.12 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        6

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        İran'dan misilleme kararı
        İran'dan misilleme kararı
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        Al-Nassr'da Okan Buruk sesleri: Listenin başında!
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        Flaş iddia: Galatasaray'ın yeni kalecisi Ada'dan!
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?