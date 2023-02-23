Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı depremin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. 20 Şubat Pazartesi günü Hatay merkezli meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler binaların yıkılmasına neden olurken gözler "Az önce son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorularına çevrildi. İşte, 23 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar...