Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardında en çok takip edilen konuların başında yer alıyor. Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da büyük hasara neden olan peş peşe depremlerin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Hatay, Malatya, Elazığ'da artçı sarsıntıalrın büyüklükleri 5'in üzerine çıkarken Kandilli Rasathanesi ve AFAD dakika dakika son depremler listesini paylaşıyor. İşte, 9 Mart 2023 son depremler listesi...