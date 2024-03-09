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        Haberler Gündem Son depremler listesi 9 Mart Cumartesi: AFAD ve Kandilli ile en son nerede ve ne zaman depren oldu?

        Akdeniz 3.5 ile sallandı! İşte 9 Mart son depremler listesi

        Türkiye, bir deprem ülkesi olarak her an küçük çaplı birçok deprem atlatıyor. Tüm veriler anlık olarak AFAD ve Kandilli tarafından kaydediliyor. İşte, güncel verilerle 9 Mart Cumartesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 07:59 Güncelleme: 09.03.2024 - 07:59
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        Türkiye'de meydana gelen her deprem anlık olarak kaydediliyor. 9 Mart günü yurdun birçok şehrinde deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 9 Mart Cumartesi meydana gelen son depremler listesi...

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Akdeniz sabaha karşı saat 04.40'ta 3.5 ile sallandı. Sarsıntı, 53 kilometre derinlikte meydana geldi.

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        MANİSA VE SİVAS DA SALLANDI

        Manisa Gördes'te sabah 05.11'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

        Aynı şekilde sabaha karşı Sivas da 2.4 olarak kaydedilen bir deprem yaşadı.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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