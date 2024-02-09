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        Haberler Gündem Son depremler listesi 9 Şubat: AFAD ve Kandilli raporları ile en son nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son depremler listesi: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

        Bir deprem ülkesi olarak bu zamana kadar depremin yıkıcı etkilerini birçok kez yaşamış olan Türkiye'de her an küçük çaplı birçok deprem meydana geliyor. Her deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. İşte, 9 Şubat Cuma AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 08:42 Güncelleme: 09.02.2024 - 08:42
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 9 ŞUBAT... Türkiye'nin çeşitli illerinde küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor. Depremler, AFAD ve Kandilli tarafından anbean raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 9 Şubat son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ DEPREM!

        Kahramanmaraş gece saat 01.39'da, 2.9 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Ardından saat 02.55'te ikinci deprem meydana geldi. İkinci deprem 3.2 olarak kaydedildi.

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        AKDENİZ 3.9 İLE SALLANDI

        Başka bir deprem Akdeniz'de meydana geldi. Gece üç sularında, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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