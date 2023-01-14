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Deprem mi oldu, nerede? 14 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremlerin ardından sık sık araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün son depremler listesini güncelliyor. İşte, 14 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan güncel son depremler listesi, yaşadığı yerde sarsıntı hisseden vatamdaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, 14 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi....
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    EGE'DE ARDI ARDINA DEPREMLER

    Son 10 günde Ege'deki Midilli Adası'nda meydana gelen 3.8 ve 5.2 arasında 100'ün üzerinde deprem meydana geldi. 
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 14 Ocak 2023 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. 

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    14 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.14 08:59:50  37.9212   27.2120        6.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.14 08:42:45  41.9210   34.2988       17.0      -.-  2.0  -.-   ALAGOZ-TURKELI (SINOP)                            İlksel
2023.01.14 08:29:10  39.3703   26.2250        9.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 08:18:35  38.3518   27.2170        6.4      -.-  2.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.14 07:54:10  39.3977   26.2365        7.1      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 07:47:12  39.3960   26.2245        7.7      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 07:25:21  38.3122   27.2180        7.9      -.-  1.7  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2023.01.14 07:22:18  38.3547   27.2238        4.6      -.-  2.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.14 07:15:38  38.3282   27.1933       13.2      -.-  1.4  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2023.01.14 07:15:15  36.0392   27.5990        5.5      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.14 07:00:44  39.3748   26.2337        9.5      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 06:53:36  37.1262   29.0082       10.3      -.-  1.3  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2023.01.14 06:49:35  39.3690   26.2720        5.0      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 06:40:15  40.4032   28.6972       10.7      -.-  1.7  -.-   YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)                       İlksel
2023.01.14 06:29:37  39.3770   26.2718        8.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 06:27:00  39.3897   26.2328        5.2      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 06:14:41  38.3568   27.2327        2.8      -.-  1.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.14 06:03:23  38.3140   27.2083        2.9      -.-  1.2  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2023.01.14 05:54:23  39.3608   26.2830        9.1      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 05:50:23  39.3545   26.2733       12.8      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 05:36:30  39.3707   26.3100       10.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 05:30:48  39.3932   26.2875       16.7      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 05:20:30  39.3740   26.2570        9.4      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 05:04:25  39.3727   26.2655        8.5      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 05:03:03  39.3743   26.2557       15.7      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 04:52:54  39.3835   26.2842       10.2      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 04:41:10  38.4335   31.7755       22.4      -.-  1.1  -.-   KONARI-TUZLUKCU (KONYA)                           İlksel
2023.01.14 04:34:19  39.5728   26.0582        5.0      -.-  1.3  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2023.01.14 04:30:25  39.3842   26.2762        7.3      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 04:19:57  38.2862   27.1980        5.1      -.-  0.8  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2023.01.14 04:11:36  39.3632   26.2550       10.2      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 04:00:12  38.3263   27.2192        5.4      -.-  1.9  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel
2023.01.14 03:33:39  40.9438   27.6673       13.5      -.-  1.1  -.-   TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                İlksel
2023.01.14 03:23:33  39.3955   26.2032        8.8      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 03:21:09  39.3822   26.2402       12.4      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 03:06:39  39.3890   26.2795        5.1      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 02:56:15  38.3508   27.2078       11.3      -.-  1.3  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.14 02:48:45  39.3858   26.2785       10.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 02:47:10  38.3083   27.2018        3.7      -.-  1.4  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2023.01.14 02:46:15  39.3867   26.2717       10.7      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 02:45:55  39.3802   26.2662       10.2      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 02:43:36  39.3765   26.2217        4.3      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 02:43:14  39.3343   26.1930        5.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 02:39:12  38.6493   30.9445        5.1      -.-  0.5  -.-   KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2023.01.14 02:22:14  38.3325   27.2158        7.6      -.-  2.0  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.14 02:17:38  39.3803   26.2303       10.2      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 02:02:43  38.3170   38.7830        5.0      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2023.01.14 01:59:56  39.3820   26.2703       10.1      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 01:43:58  39.3755   26.2380        8.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 01:32:10  39.3778   26.2387       15.6      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 01:31:00  39.3783   26.2415       15.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 01:24:47  37.2300   28.1092        4.8      -.-  0.8  -.-   CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
2023.01.14 00:56:44  38.3347   27.1817        7.5      -.-  1.9  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2023.01.14 00:27:55  39.3753   26.2257        9.1      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.14 00:22:57  38.3243   22.5203        5.0      -.-  3.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.14 00:22:29  38.5045   43.3577        7.9      -.-  1.3  -.-   VAN                                               İlksel
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 14 OCAK 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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