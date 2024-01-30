Son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli 30 Ocak son depremler listesi
Son depremler listesi, geçtiğimiz Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yeniden kamuoyunun gündeminde ilk sıralara yerleşti. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 30 Ocak son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 30 OCAK | Kahramanmaraş geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen 3.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 30 Ocak son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
AFAD'da yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini saat 23.58'de 3.0 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Deprem yerin 5.6 km derinliğinde kaydedildi.