Songül Karlı'yı görenler tanıyamadı! Ünlü türkücünün son pozu gündem oldu!
Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, yayınladığı son pozuyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü türkücüyü görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Songül Karlı'nın son hali...
Uğur Arslan ile 7 yıl televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve son olarak Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen ünlü türkücü Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
Son olarak kırmızı saten elbisesiyle verdiği pozu sevenlerinin beğenisine sunan Songül Karlı’ya sevenlerinden 4000 bine yakın beğeni ve 130’un üzerinde yorum geldi.
Instagram'da 456 bin takipçisi olan Songül Karlı'nın son gönderisine: "Kim olduğunu anlayamadım", "Gördüğümde tanıyamadım", "Gerçekten kim diye sorguladım" gibi yorumlar geldi.
İşte Songül Karlı'nın son hali...